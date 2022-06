Elections législatives : Manuel Valls est éliminé dès le premier tour dans la 5e circonscription des Français de l'étranger

L'ancien premier ministre avait obtenu l'investiture du parti présidentiel, au détriment du député sortant Stéphane Vojetta. Ce dernier, qui s'est présenté en dissident, est lui qualifié pour le second tour dans cette circonscription qui comprend notamment l'Espagne et le Portugal.

Trois ans après sa lourde défaite aux municipales à Barcelone, Manuel Valls essuie un nouveau revers politique. L'ancien Premier ministre de François Hollande n'est pas parvenu à se qualifier au second tour de l'élection législative pour la 5e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco, dimanche 5 juin. Stéphane Vojetta, le candidat dissident, qui avait perdu l'investiture LREM au profit de l'ancien Premier ministre, se hisse au second tour (avec 25,39% des voix) face au candidat de la Nupes Renaud Le Berre (27,24%). Manuel Valls n'arrive qu'en troisième position, avec un peu plus de 15% des suffrages.

1-Je prends acte des résultats sur la 5ème circo des FDE. Je veux d’abord remercier les électeurs qui m’ont fait confiance, saluer aussi l’engagement de mon suppléant @thierry_burt1 , notre beau score au Portugal lui doit beaucoup. Merci aussi à toute mon équipe de campagne. — Manuel Valls (@manuelvalls) June 5, 2022

"Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n’a pas convaincu, a reconnu Manuel Valls sur Twitter. Une élection est un moment de vérité"