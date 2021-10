Présidentielle 2022 : Philippe Juvin a obtenu les parrainages nécessaires pour participer au congrès LR

En tout, il faut 250 signatures pour participer au congrès LR qui désignera le candidat à l'élection présidentielle. C'est désormais mission accomplie pour Philippe Juvin, jeudi 28 octobre, a appris France Télévisions auprès de l'entourage du candidat. Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, déposera ses parrainages au siège du parti vendredi.

Philippe Juvin affrontera donc les autres candidats qui ont reçu les parrainages nécessaires. Parmi eux, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui présentait mercredi les "427 parrainages" recueillis. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a déposé "plus de 250" parrainages "il y a plus d'une semaine", selon son directeur de campagne Patrick Stefanini. Michel Barnier n'avait pas encore été déposé ses parrainages, mercredi 27 octobre, mais revendiquait "plus de 500 signatures provenant de 70 départements", selon son entourage. Eric Ciotti a reçu au moins 300 parrainages, qui seront transmis d'ici quelques jours en raison d'un problème d'agenda, a expliqué son équipe à franceinfo.

En revanche, l'entrepreneur Denis Payre et son équipe travaillent toujours pour obtenir les précieuses signatures. Ils ont jusqu'au 2 novembre pour les déposer.