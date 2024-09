Gouvernement de Michel Barnier : objectif 2027 pour les absents ?

Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Laurent Wauquiez ou encore Édouard Philippe ne font pas partie du nouveau gouvernement. Certains d’entre eux ont même refusé un poste afin de pouvoir se concentrer sur la prochaine élection présidentielle.

S’ils ne sont pas au gouvernement, est-ce pour mieux se préparer à la présidentielle de 2027 ? Gérald Darmanin visait le Quai d'Orsay, un poste stratégique pour un prétendant à l'Élysée. Sans succès. Il a donc acté son départ du gouvernement vendredi dernier, sans oublier de dénoncer les projets de hausse d'impôts de Michel Barnier. Il part auréolé du succès des J.O. Un bon point pour celui qui n'a jamais caché son ambition d'accéder à la plus haute fonction de l’État. Laurent Wauquiez aussi en rêve depuis un moment. 2027 en tête, il a renoncé en début de semaine à entrer au gouvernement. Il espérait le ministère de l'Intérieur, on lui aurait proposé les Finances. Trop risqué avec les décisions impopulaires qui doivent être prises prochainement. Le chef de file de la droite républicaine a préféré dire "non merci" et rester à la tête du groupe à l'Assemblée pour préparer la suite.

Attal énigmatique

Édouard Philippe se dit déjà prêt. L'ancien Premier ministre a officiellement pris les devants il y a presque trois semaines. Il annonce vouloir transformer l'action publique : "Je me prépare pour proposer des choses aux Français. Ce que je proposerai sera massif". Le président du parti Horizons se dit même prêt en cas d'élection anticipée. Gabriel Attal, lui, vient de semer le doute. Mercredi dernier, le désormais président du groupe macroniste à l'Assemblée a déclaré avoir « une histoire à écrire avec les Français ». La course à l'Élysée est lancée, mais deux ans et demi séparent ces destins personnels de la prochaine élection présidentielle.