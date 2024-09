Nouveau gouvernement : la liste des ministres officialisée

Après 67 jours d’attente, la liste du nouveau gouvernement Barnier a été dévoilée samedi 21 septembre au soir. Un premier conseil des ministres devrait avoir lieu lundi, en début de semaine.

Le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, a pris la parole et annoncé des nominations symboliques, comme Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, ou Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Les Républicains sont bien représentés, avec des postes emblématiques.

Le camp présidentiel est lui aussi présent, avec des ministres maintenus comme Sébastien Lecornu à la Défense, Catherine Vautrin, qui passe à la Cohésion des territoires, ou Rachida Dati, maintenue à la Culture. Un mauvais signal, selon le Rassemblement National (RN). "Ils se sont pris une grosse claque, et malgré tout, ils s'apprêtent à gouverner de nouveau le pays", déplore Philippe Ballard, député RN de l’Oise.

Un gouvernement de droite et du centre



Parmi les nouveaux venus, la députée macroniste Anne Genette à l’Éducation nationale. Deux jours plus tôt, cette dernière critiquait l’hypothèse Retailleau à Beauvau. Un ancien député socialiste, Didier Migaud, entre à la Justice. C’est le seul représentant issu de la gauche, bien qu’il ait quitté le Parti socialiste il y a 14 ans, nommé président de la Cour des comptes.

Les comptes publics et l’économie ont été confiés à Antoine Armand pour le ministère de l’Économie, et Laurent Saint-Martin pour le Budget.