Nouveau gouvernement : que pensent les Français des ministres récemment nommés ?

La composition du nouveau gouvernement de Michel Barnier a été annoncée officiellement, samedi 21 septembre 2024. Une alliance entre le camp présidentiel, le Modem et Les Républicains a été formée pour conclure l’épisode de la dissolution de l’Assemblée nationale. Mais que pensent les Français des choix faits par le Premier ministre ?

Près de trois mois après avoir voté, il y a des nouveaux ministres et beaucoup de questions pour les Français. Le nouveau gouvernement est-il représentatif ? Non, selon plusieurs électeurs de gauche, déçus par le choix des ministres. "On vote à gauche et on se retrouve finalement avec un gouvernement de droite, notre parole n’est pas prise en compte", a déploré un électeur de gauche. Un gouvernement orienté à droite qui n’aura pas la majorité à l’Assemblée nationale. Le camp présidentiel et La Droite Républicaine vont, en effet, occuper 213 sièges et tenter de s’allier.

Une coalition durable ?

Une coalition entre les deux partis est-elle durable ? C’est en tout cas une bonne nouvelle pour des électeurs du centre et de la droite. "Je trouve ça très bien qu’on arrive à s’entendre", a affirmé une électrice. Mais la nouvelle coalition gouvernementale est à la merci d’une alliance de circonstance entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. S’ils décident, ensemble, de voter une motion de censure, le gouvernement Barnier tombera.