Congrès LR : le taux de participation au premier tour s'élève à 52,8% à 18 heures

Début des votes. Les adhérents des Républicains ont commencé, depuis 8 heures mercredi 1er décembre, à voter pour désigner leur candidat à la présidentielle 2022. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Valérie Pécresse et l'outsider Philippe Juvin se présentent à ce congrès de LR. Le vainqueur sera connu samedi à 14h30. Le taux de participation atteignait 52,8% mercredi à 18 heures, ce qui d'ores et déjà dépasse le niveau du précédent congrès de septembre.

Le premier tour prendra fin jeudi à 14 heures. Le second opposant les deux finalistes aura lieu de vendredi 8 heures à samedi 14 heures. Un entre-temps bref qui n'est pas pour déplaire au parti : "On n'a pas envie qu'il y ait du sang sur les murs. On ne veut pas de tractations, de couteaux sous la gorge, il faut que ça aille vite et bien", a affirmé le porte-parole du parti, Gilles Platret, sur BFMTV.

Le vote s'annonce très ouvert, chacun des quatre "gros" candidats pouvant prétendre au second tour, d'autant que l'approche du congrès a attiré de nouveaux adhérents. Au total, 140 000 personnes pourront voter, très loin des quelque 4 millions d'électeurs de 2016, mais il s'agissait alors d'une primaire ouverte où chacun, moyennant deux euros et une profession de foi, pouvait voter.