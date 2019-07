Dîners luxueux, travaux onéreux... Ce qui est reproché à François de Rugy (et comment se défend le ministre)

Le site Mediapart a publié trois enquêtes sur le ministre de la Transition écologique. Lequel a répondu sur sa page Facebook.

En seulement 24 heures, ce sont trois affaires embarrassantes qui s'accumulent sur le bureau de François de Rugy. Le ministre de la Transition écologique et solidaire est dans la tourmente depuis que Mediapart (article payant) a révélé, mercredi 10 juillet, les dîners mondains qu'il a organisés aux frais du contribuable lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale.

Dans la soirée, le site d'investigation a dévoilé une autre affaire, touchant cette fois-ci sa directrice de cabinet, Nicole Klein, qui a conservé un logement social à Paris pendant douze ans alors qu'elle ne vivait plus dans la capitale. Enfin, jeudi matin, Mediapart a publié un article selon lequel François de Rugy a fait réaliser plus de 63 000 euros de travaux dans les appartements privés du ministère de la Transition écologique.

Mercredi soir, en réponse à l'article sur les dîners, et devançant celui sur la rénovation de son appartement de fonction, François de Rugy a apporté des explications sur sa page Facebook. "Face aux attaques qui me sont faites, je n'aurai qu'une seule défense : les faits présentés en toute transparence. Le reste n'est qu'insinuations alimentées par une source anonyme et malveillante", écrit-il. Voici ce qu'il faut retenir de ces trois affaires.

Les dîners mondains à l'hôtel de Lassay

Que sait-on ? Mediapart révèle que François de Rugy, alors président de l'Assemblée nationale, a organisé avec son épouse de luxueux dîners à l'hôtel de Lassay, sa résidence de fonction. Le site a comptabilisé une dizaine d'agapes entre 2017 et 2018, avec champagne, grands vins ou encore homards géants, comme le montrent des photos dans l'article. Ces dîners ont rassemblé à chaque fois entre dix et trente convives, selon Mediapart.

Le média d'enquête remet en cause le caractère professionnel de ces réceptions. Les participants "appartenaient tous au cercle relationnel et surtout amical de Séverine de Rugy", l'épouse de François de Rugy, journaliste au magazine people Gala. Ils recevaient ainsi "des copains et copines de la communication et du journalisme, des réalisateurs, des producteurs, des gens de la finance, des actrices ou des écrivains de seconde zone", écrit Mediapart.

Bien que le gouvernement l'ait officiellement assuré de sa "confiance", certaines voix s'élèvent au sein de la majorité. "Si ce sont des amis privés, il y aura un problème, et là il y aura la nécessité évidemment que les frais soient remboursés", a affirmé la députée Aurore Bergé sur franceinfo. Le patron de La République en marche, Stanislas Guérini, en a quant à lui appelé à la déontologue de l'Assemblée nationale pour faire la lumière sur cette affaire.

Que répond François de Rugy ? A l'issue du Conseil des ministres mercredi, François de Rugy a reconnu "une dizaine de dîners informels" avec des personnalités issues de la société civile. Le ministre de la Transition écologique a déploré "une présentation tendancieuse des choses" et des "propos mensongers", notamment par les "formulations" utilisées par un média dont le "parti pris militant" est, selon lui, "une habitude". "Une part importante de la fonction de président de l'Assemblée nationale consiste à un travail de représentation" qui le "conduit régulièrement à accueillir, rencontrer et échanger avec des responsables politiques, français ou étrangers, locaux ou nationaux", se justifie-t-il sur sa page Facebook.

La rénovation de son appartement de fonction

Que sait-on ? Le logement de fonction de François de Rugy au ministère de la Transition écologique a bénéficié de travaux fin 2018 et début 2019, à hauteur de 63 000 euros. Parmi les dépenses engagées figurent des travaux de peinture (35 390 euros), de moquettes et de parquets (4 639 euros) ou encore de réfection des salles de bains (6 057 euros), ainsi qu'un dressing pour un coût de 16 996 euros. Mediapart, qui a interrogé des entrepreneurs sollicités pour des devis mais finalement non retenus, qualifie ces aménagements de "travaux de confort". Le site ajoute que ce ne sont pas les prestataires les moins onéreux qui ont été choisis.

Que répond François de Rugy ? François de Rugy a publié sur Facebook les explications qu'il a fournies à Mediapart avant la publication de son article. Il affirme ainsi que les derniers travaux de rénovation dans cet appartement remontaient à seize ans. Il assure par ailleurs que les services en charge du parc immobilier du ministère ont reconnu eux-mêmes que des travaux étaient nécessaires au vu de la "vétusté" de certaines pièces.

Interrogé par l'AFP, son prédécesseur au ministère, Nicolas Hulot, a décrit cet appartement comme "baignant dans son jus". "Personnellement, je m'en fichais complètement, je n'ai fait aucun travaux, je savais que je n'étais que de passage. Mais je peux comprendre qu'une famille qui s'y installe ait pu souhaiter le rafraîchir un peu", témoigne-t-il.

Concernant le choix des entreprises pour les travaux, François de Rugy explique qu'il "a été fait par les services du ministère, qui ont privilégié les prestataires avec lesquels des marchés publics ont été passés et qui présentaient toutes les garanties et références nécessaires en matière de rénovation de bâtiments anciens". L'hôtel de Roquelaure qui abrite le ministère date du XVIIIe siècle.

Le logement social de sa directrice de cabinet

Que sait-on ? La directrice de cabinet du ministre, Nicole Klein, était locataire d'un logement social à Paris depuis 2001, révèle Mediapart. Or, cette haute magistrate qui a occupé de nombreuses fonctions, notamment comme préfète, ne vivait pas dans la capitale entre 2006 et 2018. "Je n'ai pas quitté cet appartement par facilité et négligence", a-t-elle reconnu, interrogée par Ouest-France.

Que répond François de Rugy ? Pour couper court à la polémique, le ministre a décidé de limoger sa collaboratrice. "Après avoir pris connaissance de l'occupation depuis 2001 par Madame Nicole Klein d'un logement HLM à Paris, en parallèle de ses fonctions de préfète, dans plusieurs postes en province, François de Rugy a mis fin à ses fonctions de directrice de cabinet", a indiqué jeudi le ministère de la Transition écologique et solidaire.