DIRECT. François de Rugy invité ce matin par Jean-Jacques Bourdin sur RMC, après les révélations sur ses multiples dépenses controversées

: Les révélations s'accumulent pour François de Rugy. Après les dîners organisés lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, Le Parisien fait état d'autres dépenses qui pourraient lui être reprochées dont un sèche-cheveux doré à la feuille d'or.

: Après une entrevue avec Edouard Philippe, François de Rugy a promis de rembourser, si nécessaire, "chaque euro contesté" dans l'affaire du logement et des dîners. Mais de nombreux députés de tous bords jugent cette promesse insuffisante. "Quand on est pris, quand on est en faute on s'en va", estime par exemple le député LR Aurélien Pradié.

: "Rugy mi-cuit." Libération revient sur les révélations de Mediapart et le maintien à son poste de François de Rugy. "Jusqu'à quand ?", s'interroge le quotidien.





: Voici les principaux titres :



François de Rugy reste pour l'heure au gouvernement mais devra subir des enquêtes et s'engage le cas échéant à "rembourser chaque euro contesté" après les révélations de Mediapart sur des dîners et des travaux dans son ministère.



• C'est le premier sous-marin français construit depuis plus de dix ans. Emmanuel Macron participe en fin de matinée à une cérémonie de lancement du Suffren, premier d'une série de six nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque.





"Il y a quelque chose de sacrilège dans ce qui a été accompli." Jean-Michel Blanquer revient sur la crise du baccalauréat dans un entretien au Parisien et dénonce "les difficultés créées par quelques-uns".



Après la mort de Vincent Lambert, le procureur de la République de Reims a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de son décès.



Hier, le Français Julian Alaphilippe a dû laisser son maillot jaune (pour six secondes) à l'Italien Giulio Ciccone. L'épreuve du jour se déroule entre Belfort et Chalon-sur-Saône.