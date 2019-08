Christophe Castaner critiqué pour avoir qualifié d'"attentat" les dégradations de permanences LREM

Le poids des mots. En déplacement à Perpignan (Pyrénées-Orientales) mercredi 31 juillet, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est exprimé sur la dégradation de la permanence du député LREM Romain Grau. Alors que le qualificatif jusqu'à lors consacré était "saccage", Christophe Castaner a préféré parler d'"attentat".

Le principe de l'attentat, c'est de préparer l'acte. Là, on a des gens qui sont venus avec des bidons d'essence. Ils s'étaient équipés et ont tenté notamment d'attenter à la vie d'un parlementaire présent dans la permanence.Christophe Castaner

Le locataire de la Place Beauvau a également fait part de son soutien aux "autres victimes d'attentats tels que celui qui a été commis samedi dernier. Et ce, quelle que soit leur couleur politique", rapporte le journal L'Indépendant. Une vague de dégradations s'abat depuis quelques jours sur les locaux de permanence des députés de La République en marche, depuis la ratification du controversé traité de libre échange avec le Canada (Ceta).

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a été interpellé par une rescapée de l'attentat du Bataclan, le 13 novembre 2015.

Bonjour @CCastaner ayant été au Bataclan et ayant donc survécu à un véritable attentat, je vous invite à faire attention aux mots que vous employez, aux gens que vous blessez et surtout à démissionner. Vous êtes indigne de votre fonction et vous devriez avoir honte. Merci. https://t.co/TnOOr2y1jF