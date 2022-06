Jean-Luc Mélenchon et les "fachos pas fâchés" : "Il a juste inversé", assure Adrien Quatennens, pour qui la Nupes et le RN n'ont "rien à voir"

Le coordinateur de La France insoumise réagissait mardi aux propos de Jean-Luc Mélenchon qui, la veille sur France 2, appelait les "fachos pas fâchés" à voter pour la Nupes au second tour des élections législatives.

Depuis lundi, la formule de Jean-Luc Mélenchon sur les "fachos pas fâchés" soulève les critiques dans la campagne du deuxième tour des élections législatives, notamment du côté de la majorité présidentielle qui y voit un "rapprochement assumé" entre la Nupes et l'extrême droite. Rien de tout ça, assure Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise, mardi 14 juin sur franceinfo : "Il n'y a pas de rapprochement assumé" . Lundi soir sur France 2, Jean-Luc-Mélenchon a lancé un appel aux électeurs : "S'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle [Marine Le Pen], ça ne sert à rien." Dans la foulée, le président du groupe La République en marche (LREM) à l'Assemblée, Christophe Castaner, a dénoncé "l’ambiguïté" de ce qu'il présente comme "un appel aux fachos à voter pour lui". "C’est maintenant un rapprochement assumé avec l’extrême droite", a-t-il tweeté.

Oui, vous avez bien entendu. @JLMelenchon appelle les « fachos » à voter pour lui.

On avait vu l’ambiguïté. C’est maintenant un rapprochement assumé avec l’extrême droite.pic.twitter.com/UcW8kqRBhn — Christophe Castaner (@CCastaner) June 13, 2022

Alors, appel aux "fachos" ou aux "fâchés" ? Adrien Quatennens plaide le lapsus et l'assure, Jean-Luc Mélenchon "a juste inversé la phrase que tout le monde connaît" sur "les fâchés pas fachos", une formule que le chef de file de La France insoumise utilise depuis au moins 2012. Pour Adrien Quatennens, il s'agit "des électeurs de Marine Le Pen qui ne sont pas d'accord avec les thèses ethnicistes ou identitaires de l'extrême droite mais qui, pour autant, pensent que ça va répondre à leur colère, sur le social et tout le reste. Nous, on n'arrête pas de leur dire : regardez les programmes dans le détail, vous verrez que ce n'est pas le cas."

"Rien à voir" avec le Rassemblement national

"Nous n'avons rien à voir avec le Rassemblement national, a insisté le numéro 2 de LFI. En revanche, ça nous intéresse que des gens qui s'égarent dans ce vote soient finalement convaincus de faire un autre choix. Le plus important, c'est de rappeler une chose essentielle : les électeurs n'appartiennent pas aux partis politiques".

"Ce n'est pas la même chose de tenter de convaincre des gens qui, de notre point de vue, s'égarent en votant pour l'extrême droite de finalement faire un autre choix que de tripatouiller des accords électoraux avec je ne sais qui." Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise et député du Nord sur franceinfo

"Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, ni les Insoumis, ni la Nupes qui sont allés dire à Mme Le Pen sur un plateau de télé qu'elle était trop molle, c'est cette majorité actuelle, M. Darmanin par exemple", a-t-il taclé.