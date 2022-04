Jean-Luc Mélenchon s'offre un bain de foule au Festival du Livre et une poignée de main avec Édouard Philippe

"Elle a serré la main de Mélenchon !" Telle une vraie star, au Festival du Livre à Paris, Jean-Luc Mélenchon est entouré de dizaines de lycéennes prêtes à tout pour une photo. "Je suis impressionnée ! La République c'est vraiment lui !", s'esclaffe une jeune femme. Pourtant, il refuse de faire des photos " si je fais les photos, ça va tourner au star-système", confie le chef de file des députés La France insoumise. "Déjà que ça m'est pénible." Sur le stand de son éditeur, des soutiens s'enflamment. "Qu'est-ce que vous dites ?", interroge Jean-Luc Mélenchon. "Troisième tour !, scandent les jeunes. À Matignon !"

Celui qui se voit désormais Premier ministre d'opposition a tendu la main à gauche. Des négociations sont d'ailleurs actuellement en cours. "Oui, ça va, c'est une discussion qui est respectueuse, confie Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde a baissé d'un ou de deux tons. J'ai toujours été bon, gentil et aimable. C'est à la suite d'un malentendu qu'on a compris le contraire !"

Celui qui a terminé à la troisième place au premier tour de l'élection présidentielle se réjouit : "Honnêtement, les discussions avec Europe Écologie-Les Verts se déroulent dans des conditions qui sont incroyablement favorables. Vous savez, je m'en tiens à une formule de François Mitterrand 'N'offense pas qui veut'. C'est plutôt le Parti communiste qui est étrange. Comme c'est là, ça ne va pas le faire." Un changement de ton qui dénote chez l'insoumis prêt à discuter, contrairement à 2017.

"Je sais que je prends un risque, c'est un pari, mais je pense que c'est ça notre responsabilité, à ce moment, compte tenu de notre force. Nous, on doit muter à mesure qu'on avance." Jean-Luc Mélenchon à franceinfo

"Monsieur Mélenchon, on voulait vous remercier, déclarent ces deux professeures au député. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous nous avez donné beaucoup d'espoir et ça a été formidable pour nous, cette campagne. Très déçues [du second tour]."

Un échange avec Édouard Philippe

Et au détour d'un stand, celui qui se voit à Matignon tombe sur Edouard Philippe. "Et qu'est-ce que tu as écrit, toi ?", lui lance Jean-Luc Mélenchon. "Moi, j'ai écrit sur 'Qu'est-ce que c'est d'être Premier ministre', il paraît que ça intéresse, sourit l'ancien Premier ministre. On l'a écrit sur 'qu'est-ce qu'était l'expérience à Matignon'. Je pense qu'on va en offrir à M. Mélenchon parce que, on ne sait jamais."

Il l'était. Je veux l'être. Je lui ai pourri son projet sur les retraites. Il compte empêcher le mien. On se serre la main franco. Édouard Phillipe, la droite élégante. https://t.co/P23FxgwYHW — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 22, 2022

Les deux hommes s'offrent une franche poignée de main devant les caméras. "Je ne voudrais pas nuire à la carrière de M. Mélenchon. Il ne faut jamais insulter l'avenir dans notre métier." Jean-Luc Mélenchon repart avec son livre et prévient, taquin : "Tiens-toi à carreau, j'arrive."