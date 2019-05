Elections européennes : déconvenue pour La France Insoumise qui obtient seulement 6,7% des voix au coude-à-coude avec le PS

Le parti de Jean-Luc Mélenchon termine très loin derrière le trio de tête. Une déception après le bon score récolté lors de la présidentielle.

Terrible déconvenue pour La France insoumise. La liste menée par Manon Aubry a obtenu 6,7% des voix, dimanche 26 mai lors des élections européennes, selon les premières estimations d'Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est au coude-à-coude avec le PS et très loin derrière le trio de tête, constitué par le Rassemblement national, La République en marche et Europe Ecologie-Les Verts, et Les Républicains en quatrième place.

La France insoumise, créée en février 2016, va envoyer 6 ou 7 députés à Strasbourg pour siéger au Parlement européen durant les cinq prochaines années.

Quel était l'objectif du parti ?

"Notre objectif clair est de passer devant Les Républicains, nous voulons nous poser comme la voix qui déjouera le duo formé" par LREM et le RN en tête des sondages (au-delà des 20%), avait déclaré la tête de liste Manon Aubry lors d'une conférence de presse, dimanche 19 mai. A cette occasion, elle avait assuré que LFI pouvait atteindre "12, 13 ou même 14%" des voix lors de ces élections, rappelant que l'objectif minimum de LFI était de 11%, le score obtenu lors des élections législatives de 2017. EELV, qui s'impose comme la première formation de gauche lors de ces élections, s'était disputé cette place avec LFI pendant la campagne.

Quel est le score obtenu ?

La France insoumise a obtenu 6,7% des voix, selon les estimations d'Ipsos/Sopra Steria. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est au coude-à-coude avec le PS -(qui obtien aussi 6,7% des voix selon les premières estimations) et devant Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) qui cumulte 3,6% des voix.

Six ou sept députés de La France insoumise feront leur entrée au Parlement européen pour la prochaine mandature.

Qui sont les candidats élus ?

La tête de liste Manon Aubry, 29 ans, va faire son entrée au Parlement européen. Ancienne porte-parole d'Oxfam, elle s'était engagée auprès de Jean-Luc Mélenchon pour sa première campagne électorale. Elle siégera aux côtés de Manuel Bompard, ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et deuxième sur la liste de La France insoumise.

Parmi les autres futurs députés européens figurent Leïla Chaibi, cofondatrice du collectif Jeudi noir et l'une des initiatrices du mouvement Nuit debout, Younous Omarjee, actuel député européen, Anne-Sophie Pelletier, ancienne figure de la grève de l'Ehpad des Opalines de Foucherans (Jura), ou encore Emmanuel Maurel, un ancien du PS.

Avec quel groupe vont-ils siéger ?

La France insoumise siégera avec le groupe Gauche unitaire européenne-gauche verte nordique (GUE). Actuellement composé de 52 députés, il constitue la sixième force politique à Strasbourg.

Pour espérer entrer dans ce groupe, le parti de Jean-Luc Mélenchon avait réuni six listes européennes sous la bannière Maintenant le peuple : l’Alliance rouge et verte (Danemark), Podemos (Espagne), Alliance de gauche (Finlande), Bloc de gauche (Portugal), Parti de gauche (Suède) et les Insoumis.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon en février 2016 espèrait arriver en force au sein du groupe européen Gauche unitaire européenne-gauche verte nordique. "Si nous réalisons un bon score et nos alliés aussi, nous deviendrons incontournables au sein de la GUE, nous pourrons imposer le rythme sans brusquer nos partenaires", confiait un candidat sur la liste LFI à Libération, à une dizaine de jours du scrutin. Un projet mis à mal par ce score décevant obtenu lors de ce suffrage.

Au niveau national, Jean-Luc Mélenchon souhaitait fédérer autour de son mouvement alors que les forces de gauche se sont éparpillées en cinq listes (LFI, PCF, PS, EELV et Génération.s) : "Notre force doit recevoir l’aval populaire, comme je l'ai reçu pendant la présidentielle, là sera le centre de gravité pour la suite contre le macronisme", expliquait-il à Libération.