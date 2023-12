Loi immigration : “On vit une période de désordre et il faut s’en méfier”, affirme François Bayrou

François Bayrou, président du MoDem et Haut-commissaire au plan, était l’invité des “4 Vérités” sur France 2, mercredi 20 décembre.

Le projet de loi immigration a été adopté, mardi 19 décembre, à l’Assemblée nationale. "Il a été adopté en dehors des voix de l’extrême droite et assez largement", a expliqué François Bayrou, président du MoDem et Haut-commissaire du plan, dans les "4 Vérités" sur France 2, mercredi 20 décembre. En effet, le gouvernement avait annoncé que si le texte était voté par les voix de l’extrême droite, celui-ci aurait été retiré. Toutefois, "la situation ne me convient pas", a-t-il tempéré. "On vit une période de désordre et il faut s’en méfier".

"Marine Le Pen a fait une manœuvre assez réussie"

"Marine Le Pen a fait une manœuvre assez réussie du point de vue du jeu parlementaire", a ajouté François Bayrou. "Jordan Bardella disait hier : 's’il y a régularisation, jamais on ne votera ce texte'. Et il y a eu cette voie ouverte à la régularisation". Le président du MoDem a avoué qu’il n’aurait jamais imaginé que la motion de rejet soit adoptée, la semaine dernière, "par l’alliance des deux extrêmes". Selon lui, cela "a complètement déséquilibré le rapport de force". "La solution du pays est dans l'équilibre du bloc central", a-t-il conclu.