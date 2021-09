Présidentielle : pourquoi le CSA voit Eric Zemmour comme "un acteur du débat politique national"

Pour le CSA, Eric Zemmour n'est plus un éditorialiste politique. Dans une décision rendue publique mercredi 8 septembre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé aux médias audiovisuels de "décompter", à partir de jeudi, son temps de parole à l'approche de la présidentielle. Une décision justifiée "au regard des récents développements" qui conduisent le gendarme de l'audiovisuel à "considérer que M. Zemmour pouvait être regardé dorénavant, tant par ses prises de position et ses actions que par les commentaires auxquels elles donnent lieu, comme un acteur du débat politique national".

Ces derniers mois, le polémiste de 63 ans, qui intervient quotidiennement dans l'émission de CNews "Face à l'info", a en effet multiplié les gestes qui le rapprochent jour après jour d'une candidature à la présidentielle de 2022. Franceinfo en dresse la liste.

1 6 juin : "Peut-être qu'il faut passer à l'action"

Dans un entretien accordé à Livre noir, un média d'extrême droite, Eric Zemmour s'interroge à haute voix sur les suites à donner au "diagnostic" et aux "propositions" qu'il estime faire dans son activité d'éditorialiste. "Peut-être qu'il faut passer à l'action car la prévision, la prédiction, même la prophétie ne suffit pas", déclare-t-il.

2 18 juin : un déplacement dans le Nord pour commémorer De Gaulle

Le 18 juin, le polémiste se rend à Lille (Nord) pour déposer une gerbe de fleurs devant la maison natale du général de Gaulle, le jour anniversaire du fameux appel. De son côté, Emmanuel Macron se recueille au mont Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Très heureux d’avoir accueilli Éric #Zemmour aujourd’hui dans le nord. En début de matinée nous avons rendu hommage au Général de Gaulle, à la Maison natale. Face aux périls, de tous temps des français se sont levés. #GénérationZemmour #Z0ZZ #18juin pic.twitter.com/kDPcX9t8Di — Antoine Diers (@AntoineDiers) June 18, 2021

3 29 juin : son éditeur rompt son contrat parce qu'il "veut devenir un homme politique"

A la fin du mois de juin, l'éditeur historique d'Eric Zemmour, Albin Michel, décide de rompre son contrat avec l'éditorialiste de CNews. "Nous avons eu un échange très franc avec Eric Zemmour qui m'a récemment confirmé son intention de s'engager dans la présidentielle et de faire de son prochain livre un élément clé de sa candidature, explique alors le président de la maison d'édition, Gilles Haéri. Eric Zemmour a décidé de changer de statut, il veut devenir un homme politique, engagé dans un combat idéologique personnel qui ne correspond tout simplement pas à la ligne éditoriale d'une grande maison généraliste comme Albin Michel." Eric Zemmour dément aussitôt avoir eu cet entretien.

4 Fin juin : ses soutiens lancent une campagne d'affichage

A l'initiative du collectif Génération Zemmour, des affiches "Zemmour président" sont collées dans plusieurs villes de France.

5 1er juillet : une association de financement politique est créée

Le 1er juillet, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques donne son agrément à l'association de financement du parti les amis d'Eric Zemmour. Une étape indispensable pour financer une campagne électorale.

6 27 août : ses soutiens revendiquent une centaine de parrainages

Dans une déclaration à l'AFP, Antoine Diers, porte-parole des Amis d'Eric Zemmour, annonce avoir recueilli "une centaine" des 500 parrainages nécessaires à une éventuelle candidature.

7 28 août : il participe à la rentrée du micro-parti Objectif France

Fin août, Eric Zemmour participe à la rentrée politique du micro-parti Objectif France de l'entrepreneur libéral Rafik Smati, dans le Vaucluse. Une sortie qui bénéficie d'une importante couverture médiatique.

Eric Zemmour arrive à l'université d'été d'Objectif France de Rafik Smati à Mirabeau (Vaucluse) pour sa première prise de parole publique de la rentrée. pic.twitter.com/scRhtqbkEs — Alex Sulzer (@Alexsulzer) August 28, 2021

8 1er septembre : il met en pause sa chronique dans "Le Figaro" pour la promotion de son livre

L'éditorialiste annonce qu'il ne tiendra plus sa chronique hebdomadaire dans Le Figaro, le temps de promouvoir son livre à paraître le 16 septembre et intitulé La France n'a pas dit son dernier mot, qu'il présentera pour la première fois à Toulon (Var) le 17. Le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézet, précise à l'AFP qu'à l'issue de cette campagne promotionnelle, soit Eric Zemmour "annonce qu'il n'y va pas [à la présidentielle] et il revient au journal, soit il annonce qu'il y va et le congé a vocation à se prolonger".

9 3 septembre : il se dit prêt à débattre avec Marine Le Pen

Deux jours plus tard, le maire de Béziers, Robert Ménard (proche du Rassemblement national), propose publiquement à Marine Le Pen et à Eric Zemmour de discuter. Une invitation saisie au vol par l'éditorialiste de CNews, qui parle même de débat. La candidate à l'Elysée, elle, veut bien rencontrer Eric Zemmour, mais dans le cadre d'un "dîner" privé