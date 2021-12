Présidentielle 2022 : les candidats déclarés présentent leurs vœux aux Français

La palme de vœux les plus originaux va à Yannick Jadot, qui s'imagine déjà candidat à sa réélection en 2027. Avec un brin d'humour, il fait le bilan de ses hypothétiques actions, dans le but de transmettre un message fort : les écologistes peuvent accéder au pouvoir. Marine Le Pen a opté pour des vœux plus classiques, en ciblant son concurrent direct, Éric Zemmour. "Nous devons proposer au pays un projet certes d'inspiration clairement nationale, mais qui soit politiquement et juridiquement viable", a-t-elle déclaré.

100 jours avant la présidentielle

Éric Zemmour, lui, a misé sur un buste de Napoléon, quelques livres, et la dramatisation, estimant que 2022 est "l'année de la dernière chance". Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont quant à elles opté pour la sobriété. La candidate socialiste a réitéré son message d'union de la gauche. Les vœux sont d'abord l'occasion de passer un message pour les candidats, à 100 jours du premier tour des élections présidentielles.