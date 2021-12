Pandémie, réforme des retraites, "gilets jaunes" : cinq ans de voeux d'Emmanuel Macron marqués par les crises

2020, apogée d’un quinquennat de crise. Du moins, Emmanuel Macron a voulu le croire, après neuf mois de Covid-19. En ce 31 décembre 2020, lors de ses voeux, le chef de l’Etat laisse entrevoir le bout du tunnel : "L'espoir est là. L'espoir, la vie et l'espoir grandit chaque jour", annonce le président coin du feu. Emmanuel Macron rend aussi un discret hommage à Valéry Giscard d’Estaing, disparu quelques semaines plutôt, et se projette. "Les premiers mois de l'année seront difficiles. Et au moins jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera encore beaucoup sur la vie de notre pays. Regardons notre avenir. Préparons dès aujourd'hui ce printemps 2021 qui sera le début d'un nouveau matin français, d'une renaissance européenne !"

Mais 2021 ne s’est pas déroulée comme espéré et les autres années du quinquennat non plus. Des discours de voeux aux allures parfois de voeux pieux s'enchaînent. Fin 2017, Emmanuel Macron, alors fraîchement élu, est solennel et veut démontrer qu’il habite la fonction. Il fait alors la promesse d’une méthode.

"Toujours, j'écouterai. J'expliquerai notre situation. Je respecterai et toujours à la fin, je ferai." Emmanuel Macron lors de ses vœux pour l'année 2018

Respect, fraternité et cohésion nationale, martèle Emmanuel Macron, mais les petites phrases marquent. Comme lorsque le président affirme à un jeune homme que s'il "traverse la rue", il peut lui trouver un emploi, lors des Journées du Patrimoine en 2018.

Des vœux marqués par les "gilets jaunes" et les retraites

2018 sera l’année des "gilets jaunes". Éprouvé par la crise, le 10 décembre, Emmanuel Macron annonce le grand débat et la hausse des bas salaires. Mais le 31, le ton est bien différent. Le voilà qui se remet en selle, les mots sont durs, quitte à prononcer des mots polémiques. "Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple — mais lequel ? d'où ? comment ? — et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France", condamne le chef de l'Etat.

Les "gilets jaunes" apaisés, ce sont les syndicats qui descendent dans la rue. Le 31 décembre 2019, la réforme des retraites agite l’opinion. "Il s'agit d'un projet de justice et de progrès social", affirme Emmanuel Macron, dans ce qui seront les plus longs voeux du quinquennat Macron jusqu'ici, avec 18 minutes d'allocution. "La réforme des retraites, à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement, sera menée à son terme." Un voeu non exaucé. Emmanuel Macron finit par reculer en invoquant la pandémie.

Ce 31 décembre 2021, à quatre mois de l’élection présidentielle et en pleine crise sanitaire, ses voeux pour 2022 ressembleront forcément un peu aux autres. Le quinquennat se termine, la crise sanitaire est toujours là.