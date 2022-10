Emmanuel Macron va annoncer la réouverture de six sous-préfectures

Emmanuel Macron annoncera ce lundi 10 octobre la réouverture de six sous-préfectures, cinq en métropole et une en Guyane.

Six sous-préfectures vont rouvrir avant la fin de l'année 2022. Emmanuel Macron le confirmera ce lundi 10 octobre, à l'occasion d'un déplacement en Mayenne. Il s'agit de Nantua dans l'Ain, Rochechouart en Haute-Vienne, Château-Gontier en Mayenne, Clamecy dans la Nièvre, Montdidier dans la Somme et Saint-Georges de l'Oyapock en Guyane.

La première à rouvrir sera celle de Château-Gonthier, inaugurée ce lundi par Emmanuel Macron. Le Président de la République y sera en visite pour un déplacement consacré "au retour des services publics dans les territoires ruraux", précise un communiqué de l'Élysée.

Un meilleur accès aux services publics

Cette visite s'inscrit dans la volontée du gouvernement de "remettre des services publics dans les territoires", précise l'Élysée, qui rappelle que cela "s’est traduit concrètement par la mise en place de 2 400 maisons France services et leurs 4 000 conseillers numériques." Des structures qui regroupent plusieurs services, avec notamment un accompagnement numérique.

Emmanuel Macron se rendra également dans la commune de Craon et participera à un Conseil National de la Refondation territorial, puis à Laval pour l'inauguration d'un nouveau pôle culturel. Le chef d'Etat sera accompagné par le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun. Ils échangeront avec "les professionnels de santé, les habitants et les élus" sur "quatre préoccupations majeures : la permanence des soins, l’accès aux soins, l’attractivité des métiers et la prévention."