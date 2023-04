Retraites, inflation, immigration... Ce qu'il faut retenir des déclarations d'Emmanuel Macron dans "Le Parisien"

Le président de la République estime notamment qu'il aurait dû "se mouiller" davantage pour défendre la très contestée réforme des retraites.

A l'approche du premier anniversaire de sa réélection , Emmanuel Macron fait le bilan et esquisse la suite de son mandat. Dans un entretien face à onze lecteurs du Parisien (article payant), publié dimanche 23 avril, le président défend la très contestée réforme des retraites, tout en estimant qu'il n'a pas été "assez présent pour donner une constance et porter" ce texte lui-même. Voici ce qu'il faut retenir de ses principales déclarations.

Emmanuel Macron estime qu'il aurait dû se "mouiller" davantage sur les retraites

Interrogé sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron juge qu'il aurait "peut-être" dû "plus (se) mouiller" pour porter le texte. "Mais ce sont les institutions", justifie-t-il : "Le président en est le garant. Il donne le cap, ensuite le gouvernement et le Parlement ont fait leur boulot." "Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même", ajoute-t-il.

Sur les concerts de casseroles, entendus lors de ces récents déplacements, Emmanuel Macron juge que "quand vous avez des gens qui sont là uniquement pour couvrir votre voix, voire vous jeter des choses, ce n’est plus une contestation, cela s’appelle de l'incivisme". "Il faut faire attention parce que si l'on confond toutes les notions, on va faire dysfonctionner notre démocratie", avance-t-il.

Sur l'inflation alimentaire, "ça va être dur" jusqu'à "la fin de l'été"

"Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été", a averti le président, alors que sur un an, les prix de l'alimentation ont continué d'accélérer, grimpant à 15,9% en mars, contre 14,8% en février. Face à ces envolées, le chef de l'Etat a plaidé pour que " le travail paye mieux", renvoyant la balle aux "employeurs" et au "dialogue social".

Sur l'immigration, le chef de l'Etat plaide finalement pour "un seul texte" de loi

Changement de stratégie sur le dossier de l'immigration. Emmanuel Macron a finalement souhaité que la future loi soit présentée "en un seul texte". "Je veux une loi efficace et juste, en un seul texte tenant cet équilibre", a déclaré le chef de l'Etat. Dans une allocution le 22 mars, il avait pourtant expliqué vouloir découper le projet en "plusieurs textes" pour n'en garder que les aspects les plus consensuels, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale.

"Marine Le Pen arrivera" au pouvoir "si on ne sait pas répondre aux défis du pays"

Emmanuel Macron s'est également exprimé sur le volet politique, alors que sa popularité est en berne, selon un récent sondage. Le président juge que "Marine Le Pen arrivera [au pouvoir] si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou du déni du réel".

Le chef de l'Etat, qui assure ne pas avoir "de leçons à recevoir" à ce sujet car lui l'a "battue deux fois", avance qu'on "ne gagnera jamais" contre le Rassemblement national "au jeu du plus populiste et démagogue", mais grâce aux "chantiers de la réindustrialisation, de l'écologie, de l'ordre et du combat pour nos services publics".