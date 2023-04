L'inflation révisée en légère hausse à 5,7% sur un an en mars

L'Insee avait initialement estimé la hausse des prix en mars à 5,6%. L'inflation marque toutefois le pas par rapport à février.

Une estimation revue à la hausse. Tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires, l'inflation a atteint en mars 5,7% sur un an en France, selon l'estimation définitive publiée vendredi 14 avril par l'Insee. Dans sa précédente estimation, l'institut avait initialement évalué la hausse des prix à la consommation des prix en mars à 5,6% sur un an.

L'inflation marque cependant le pas par rapport à février, puisqu'elle s'établissait alors à 6,3%. Ce ralentissement est principalement lié au ralentissement des prix de l'énergie, relève l'Insee. La hausse des prix de l'énergie s'établit à 4,9% en mars, contre 14,1% en février, du fait d'un net repli des produits pétroliers et d'une décélération plus modeste du gaz, qui ont compensé une accélération des prix de l'électricité.

Sur un an, les prix de l'alimentation ont eux continué d'accélérer, grimpant de 15,9% en mars, après 14,8% en février. Les fruits et les légumes, le pain, les céréales, la viande, le fromage, le chocolat ou encore les boissons sont concernés par cette tendance. Enfin, les prix des produits manufacturés ont enregistré une légère hausse en mars, à 4,8%, tirés par l'habillement et les chaussures.