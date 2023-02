L'inflation remonte à 6,2% sur un an en février, annonce l'Insee

"Cette légère hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et des services", explique l'Institut, qui constate à l'inverse un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie.

L'inflation a atteint en février 6,2% sur un an, renouant avec son rythme d'octobre et novembre 2022, selon une première estimation publiée mardi 28 février par l'Insee. Ce taux s'établissait à 6% sur un an en janvier. "Cette légère hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et des services", explique l'Institut.

Dans le détail, les prix des produits alimentaires ont progressé de 14,5% sur un an, après avoir progressé de 13,3% en janvier. Cette hausse est particulièrement marquée pour les produits frais (+14,2%). Les prix des services ont aussi progressé plus rapidement qu'en janvier (+2,9%), "tirés par le rebond des prix des services de transport" selon l'Insee. "Avec la fin des soldes d'hiver", la hausse des prix des produits manufacturés s'accélère également, mais plus légèrement (+4,6% sur un an).

En revanche, la croissance du coût de l'énergie ralentit nettement en février, en hausse de 14% sur un an, contre 16,3% en janvier. La revalorisation de 15% des tarifs réglementés de l'électricité au 1er février a en effet été "atténuée par le repli des prix des produits pétroliers".