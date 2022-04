Présidentielle 2022 : "Macron-Le Pen : le tango des fossoyeurs", un livre pour mieux comprendre le duel entre les deux candidats

François-Xavier Bourmaud a co-écrit avec Charles Sapin l'ouvrage Macron-Le Pen : le tango des fossoyeurs, publié aux éditions Archipel. Sur le plateau du 23h de Franceinfo mercredi 13 avril, il revient sur la genèse de l'opposition entre les deux candidats en expliquant que Marine Le Pen, "elle qui est dans le ni droite, ni gauche, n'avait jamais eu jusqu'à présent un adversaire qui était le négatif parfait de son positionnement politique. Et surgit en 2017 Emmanuel Macron, ils se retrouvent tous les deux au deuxième tour donc il y a quelque chose qui se révèle dans le paysage politique français. Et à l'élection présidentielle de 2022, quelque chose qui se confirme : que ces deux courants là, ces deux têtes d'affiche de ces deux courants là sont bien présents et s'affrontent", analyse-t-il.

"Tous deux se méfient l'un de l'autre"

Le journaliste détaille la vision qu'a Emmanuel Macron de son adversaire. Il "voit chez Marine Le Pen quelqu'un qui a su s'affranchir de la tutelle du père, qui a été attaquée, qui a connu des blessures politiques, qui s'est toujours relevée. Or, ça c'est quelque chose qui fait toujours lever un sourcil à Emmanuel Macron quand il l'aperçoit chez quelqu'un : le côté résistant, prêt à remonter sur son cheval. Et Marine Le Pen regarde Emmanuel Macron comme quelqu'un qui a su s'affranchir du Parti socialiste, créer son aventure personnelle et solitaire pour devenir président de la République. Donc tous deux se méfient l'un de l'autre et ne se sous-estiment en aucun cas", révèle-t-il.