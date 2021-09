Baguette : Akram Makrout, lauréat du prix de Paris et nouveau fournisseur de l’Élysée

Le "chant de la baguette", signe de qualité pour Akram Makrout, sera la prochaine mélodie qui parviendra aux oreilles de Brigitte et Emmanuel Macron. Plusieurs de ses traditions seront destinées au couple présidentiel, à l’Élysée. Une fierté pour le boulanger, lauréat du prix de la meilleure baguette tradition de Paris : "C’est quelque chose qui arrive une fois dans sa vie, d’être fournisseur de l’Élysée. Je vais tout faire pour être à la hauteur de ce défi. Et on va s’adapter aux goûts d’Emmanuel Macron, à savoir s’il préfère sa baguette bien cuite ou non", explique l’homme de 42 ans.

Un prix qui attire les consommateurs

Akram Makrout découvre le pain dans son pays d’origine, la Tunisie. Très vite, il vient en France se perfectionner. Près de 20 ans après ses débuts, il dirige deux boutiques. En 2021, il a su convaincre les jurés du prix de Paris, grâce à sa technique de fabrication : "J’ai fait cuire les baguettes un peu plus et j’ai fait une fermentation longue, c’est ce qui a donné un goût différent." Depuis son prix, le bouche-à-oreille fonctionne parfaitement dans le XIIe arrondissement, où sa boutique ne désemplit pas. Le boulanger vend déjà deux fois plus de traditions. La baguette d’Akram Makrout s’est imposée face à 121 concurrentes. Le lauréat ne compte pas s’arrêter là et projette de participer au concours du meilleur boulanger de France.