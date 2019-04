Paris : la meilleure baguette est celle de Fabrice Leroy

Fabrice Leroy a remporté le concours 2019 de la meilleure baguette tradition de Paris, ainsi qu'un prix de 4 000 euros et une médaille. "Nous sommes dans le laboratoire qui produit les meilleures baguettes de Paris", explique Johanna Ghiglia, en direct de l'atelier du boulanger, situé dans le XIIe arrondissement de Paris.

Reconnait r e une bonne baguette

À quoi reconnait-on une belle tradition ? "Quand on l'approche un petit peu de l'oreille, on l'entend craquer. Et puis quand on la coupe en deux, on peut sentir les odeurs qu'elle dégage", explique Fabrice Leroy, lauréat de la 25e édition du grand prix de la meilleure baguette. Toutes les petites bulles que l'on voit à l'intérieur de la mie sont les signes d'une bonne fermentation et d'une bonne cuisson. Le boulanger, qui s'est distingué parmi 148 concurrents, va avoir l'honneur de fournir l'Élysée.

