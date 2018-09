La baguette française bientôt au patrimoine mondial de l'Unesco ?

Dès le premier coup d’œil, elle dévoile tous ses charmes. Il y a sa robe dorée croustillante, son coeur juste ce qu'il faut élastique, et cette odeur qui nous rend fou. Pas un touriste n'y résiste. Symbole de la France, la baguette mérite-t-elle pour autant de devenir monument ? Ce boulanger le confirme, des étrangers envoûtés par la baguette, il en voit tous les jours.

Un siècle d'expérience

Mais quel est donc ce secret que le monde entier nous envie ? Une pâte qui repose pendant douze heures et une cuisson parfaite qui permet un échange d'arôme entre la croute et la mie. Pour arriver à ce résultat, un siècle d'expérience. Au début du XXe siècle, les Parisiens veulent du pain frais à toute heure. La baguette, ce pain long qui privilégie la croute, enterre la miche qu'on gardait une semaine. Un succès jamais démenti. En France, 32 millions de baguettes se vendent chaque jour. La candidature de la baguette doit être soutenue par le Conseil de Paris et le ministère de la Culture. À l'Unesco ensuite de trancher.

