"Mediapart" publie une photo d'Alexandre Benalla exhibant une arme après un meeting d'Emmanuel Macron en 2017

Interrogé par "Mediapart", l'avocat d'Alexandre Benalla a affirmé que le cliché était "erroné". De son côté, l'interressé a dénoncé une "fake news".

Alexandre Benalla a-t-il menti en affirmant qu'il n'avait pas porté son arme en dehors du siège du QG de campagne d'En Marche ? Mediapart a publié, lundi 24 septembre, un seflie de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron exhibant un pistolet dans un restaurant.

"Lâchez-le"

Interrogé par Mediapart, l'avocat d'Alexandre Benalla a affirmé que le cliché était "erroné". "Je m'étonne, alors qu'il y a des choses sérieuses à traiter dans ce dossier, qu'on continue à chercher des éléments tous azimuts pour nuire à la réputation de Monsieur Benalla. Lâchez-le !", a-t-il ajouté auprès de l'AFP.

Interrogé par Mediapart, Alexandre Benalla a dénoncé une "fake news" sans que la photo lui soit présentée. Le site d'information précise que l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron a annulé le rendez-vous qu'ils lui avaient fixé.

"En pleine présidentielle, Benalla dégaine son arme pour un selfie" avec @anttonrouget sur @Mediapart https://t.co/3BADh6023Z — Christophe Gueugneau (@gueugneau) 24 septembre 2018

Un seflie dans un restaurant

D'après Mediapart, la photo a été prise le 28 avril 2017, pendant l'entre-deux-tours, dans un restaurant de Poitiers (Vienne) Les Archives, après un meeting de campagne d'Emmanuel Macron. Une serveuse aurait alors demande à l'équipe du candidat de prendre un selfie. C'est à ce moment qu'Alexandre Benalla aurait sorti son arme.

Une période où il n'avait pas encore d'autorisation de port d'arme en dehors du QG d'En Marche. De plus, selon ses déclarations au Monde, le 26 juillet dernier, l'ex-collaborateur de l'Elysée ne possédait pas de permis l'autorisant à porter une arme en dehors du quartier général d'En Marche !, à Paris. Interrogé par le journal sur la question, il avait affirmé : "Non, jamais. On n'est pas mabouls, il y a un risque pour la réputation du candidat..."

Un permis depuis accordé puis retiré

Une fois Emmanuel Macron élu, Alexandre Benalla n'obtiendra un permis de port d'arme que le 13 octobre 2017 dans le cadre de ses missions à l'Elysée, avait indiqué le 23 juillet le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Ce permis lui a depuis été retiré après son licenciement et sa mise en examen le 22 juillet pour des violences sur un manifestant en marge du défilé du 1er-Mai.