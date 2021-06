Défaite en Ile-de-France pour l'union de la gauche. La liste emmenée par Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, a terminé en deuxième position du second tour des régionales, dimanche 27 juin, derrière la liste de la présidente sortante Valérie Pécresse. Le responsable politique souligne toutefois que les écologistes "ont progressé en voix et en pourcentage, passant de 8% à 13% au premier tour" en Ile-de-France entre 2015 et 2021. Le secrétaire national d'EELV se félicite que "les résultats région par région confirment l'enracinement de [son] mouvement".

Le candidat écologiste regrette tout de même une abstention "beaucoup trop forte". Selon lui, il revient désormais aux élus "de recréer le lien de confiance par leurs pratiques démocratiques". "Le gouvernement devra s'expliquer sur la gestion de ce scrutin", a-t-il également déclaré en référence aux dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale. Julien Bayou a enfin dénoncé "la violence de cette campagne, les injures et la diffamation répétée" de la part de ses adversaires et la "mise en avant de thèmes qui ne relèvent pas de la compétence régionale".