DIRECT. Elections régionales et départementales : découvrez les résultats du second tour et les premières estimations à partir de 20 heures

: @Clara Jazz Sur le plateau de France 2 à 20 heures, vous aurez Gabriel Attal (LREM), Najat Vallaud-Belkacem (PS), Eric Piolle (EELV), Nicolas Bay (RN), Clémentine Autain (LFI), Christian Jacob (LR). Sur franceinfo, vous aurez Laurence Rossignol (PS), Philippe Juvin (LR) et Gaëtan Dussausaye (RN). Et bien sûr, tous les candidats et les ténors nationaux qui s'exprimeront depuis leur QG.

: Bonsoir FI et salut à la super équipe de cette soirée électorale, Pierre, Mathilde et Clément !!! Une idée de qui doit s'exprimer après 20 heures, bien sûr, parmi nos chers politiques ?Merci. Cordialement.

: Bonsoir @Ligérien ! En fidèle habitué des soirées électorales, vous savez qu'on ne pourra divulguer aucun résultat avant 20 heures (mais à 20h01, vous saurez tout, promis !).





: Quelles sont les estimations de résultats pour les candidats en PdL ? Merci

: Bonsoir @Gus. Nous n'avons pas encore l'estimation de l'abstention pour l'Ile-de-France. Comme pour les résultats, les chiffres arivent plus tard en raison de la fermeture des bureaux de vote à 20 heures.

: Quid de l’estimation de l’abstention en Ile de France ? Merci !

: Dans le haut du classement, on retrouve la région Grand Est (), la Normandie (), les Hauts-de-France () et les Pays de la Loire (), selon une une estimation d'Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions.

: Bonjour . En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'abstention serait un peu moins forte qu'au premier tour ( contre 66,3% dimanche dernier), selon une une estimation d'Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions. Seule la région Corse ( d'abstention) et la région Occitanie () se sont davantage mobilisées.

: Bien, donc une question : le taux de participation en Région Paca ? Merci

: #DEPARTEMENTALES L'abstention nationale s'élèverait à 65,7% au second tour d'après une estimation d'Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions publiée à 18h30. Pour rappel, ce taux était de 66,7% au premier tour.

: #DEPARTEMENTALES @Jean-Baptiste A. Je rappelle quand même à nos lecteurs qu'il faut normalement vérifier l'identité des gens qui se présentent au bureau de vote, et qu'une pièce d'identité est obligatoire, en théorie. Ou alors vous habitez dans un village de 12 habitants qui prennent le café tous les dimanches ensemble ?

: Bonsoir à tous ! Je vous écris afin de vous témoigner que dans mon canton en banlieue de Nancy, il n'y a pas eu de distribution, par voie postale, des professions de foi pour l'élection régionale... Contrairement au premier du tour !Pour ce qui est de mon bureau de vote pour le département, je n'ai pas eu à présenter ma carte d'électeur puisqu'on m'a tristement répondu : "Pas besoin, je vous reconnais car vous étiez l'un des rares votants dimanche dernier..."Malgré ces tristes constats, je vous souhaite à toutes et tous un agréable dimanche soir.Merci aux équipes de journalistes pour nous faire vivre les élections :)

: Lors des précédentes régionales, il y avait eu une forte mobilisation entre les deux tours. En 2015, après un premier tour marqué par une forte progression du FN, la participation avait pris 8,5 points. En 2010, elle était montée de 4,9 points en 2010 et de 3,6 points en 2004.









: Les nombreux appels à la mobilisation des responsables politiques ne semblent donc pas avoir fonctionné. L'abstention nationale s'élèverait à 65,5% au second tour d'après une première estimation d'Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, soit environ un point de moins qu'au premier tour.

