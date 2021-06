VIDEO. Regardez sur France 2 la soirée spéciale pour le second tour des élections régionales et départementales 2021 à partir de 19h40

Quels résultats au soir de la journée de scrutin ? France 2 propose, dimanche 27 juin, une soirée spéciale sur les élections régionales et départementales 2021. L'émission sera co-présentée, en direct, par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Seront également présents sur le plateau Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télévisions, Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos France et Guillaume Daret, journaliste politique.

La soirée, qui débute à 19h45, vous permettra de suivre les résultats avec des analyses, des décryptages, des reportages et les réactions de nombreux invités politiques en plateau. Retrouvez également les envoyés spéciaux de la rédaction nationale de France Télévisions en duplex de plusieurs villes de France et dans les QG de campagne.