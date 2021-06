Carte Résultats des élections départementales 2021 : découvrez les vainqueurs du second tour canton par canton

Résultats des élections départementales 2021 : découvrez les vainqueurs du second tour canton par canton

Les conseils départementaux ont (aussi) renouvelé leurs élus. Dimanche 27 juin, les Français ont voté pour le second tour des élections départementales dans un peu plus de 2 000 cantons, sauf à Paris, dans la Métropole de Lyon et en Corse, où il n'y a pas de conseil départemental.

Au premier tour des élections départementales, dimanche 20 juin, seuls 119 binômes de candidats ont été élus, sur les 2 028 cantons que compte le territoire français. Dans la grande majorité des cantons (1 883), ce second tour s'est joué sous forme de duels entre deux binômes. Seulement deux cantons étaient concernés par une triangulaire, une conséquence de l'abstention record au premier tour (moins de 34% de participation), qui n'a pas permis à de nombreux candidats d'atteindre la barre des 12,5% des inscrits nécessaire pour se maintenir. Enfin, dans 24 cantons, les électeurs n'ont eu le choix que d'un bulletin à glisser dans l'urne au second tour.

Comme pour les régionales, la prime au sortant avait aussi fonctionné au premier tour, ne préfigurant pas de bouleversements politiques majeurs dans les cantons. A noter, tout de même, que le Rassemblement national était en recul dans plusieurs départements, mais espérait des conquêtes dans les Pyrénées-Orientales et le Gard.

En 2015, la droite avait pris la présidence de 67 départements français et la gauche de 30, après avoir essuyé une défaite dans près de la moitié de ses collectivités. Malgré 22,23 % des suffrages, Rassemblement national avait une nouvelle fois échoué à conquérir un seul département français.

Découvrez les résultats de ce second tour du scrutin, canton par canton. Cette carte indique, pour chaque canton, la couleur de la force politique arrivée en tête.