Direct Européennes : "Jordan Bardella et tous ses alliés à l'échelle européenne agissent au service de Vladimir Poutine", accuse Raphaël Glucksmann

#POLITIQUE Invité de "Questions politiques", sur France Inter, franceinfo et Le Monde, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, est interrogé sur la pénurie de médicaments en France. Il évoque une "meilleure gestion du stock et des approvisionnements" et parle de l' "investissement important sur le paracétamol du côté de Toulouse" . "Il y a un travail de fond qui se fait", assure le ministre, balayant l'idée de "payer plus cher" les médicaments.