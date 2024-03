Colère des agriculteurs : "on continuera à avoir des actions sur le terrain", prévient le patron de la FNSEA Arnaud Rousseau

Un signal envoyé au gouvernement."On continuera à avoir des actions sur le terrain" après le Salon de l'agriculture car "sur le plan politique, les choses ne sont clairement pas terminées", a déclaré dimanche 3 mars le patron du syndicat agricole majoritaire FNSEA Arnaud Rousseau sur BFM TV. Après les promesses du gouvernement, les exploitants attendent des "réalisations très concrètes" dans leur ferme, et même si la FNSEA n'appelle pas à une mobilisation nationale, "chaque département garde l'initiative de pouvoir faire un certain nombre d'actions", a-t-il ajouté.

Parmi les nombreuses annonces du gouvernement depuis un mois, certaines "vont dans le bon sens" et d'autres "ne sont pas très claires", notamment en termes de simplification, a estimé Arnaud Rousseau. "Et il y a des choses sur lesquelles on sent qu'il y a une forme de cacophonie. Par exemple la vision sur le Green deal", le Pacte vert européen, a-t-il ajouté. Egalement invité de BFM TV quelques minutes plus tard, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau lui a répondu qu'il fallait "lever les doutes", sur les avancées du gouvernement.