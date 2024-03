Météo : la vigilance orange étendue à la Charente-Maritime et aux Alpes-Maritimes, huit départements désormais concernés

La liste s'allonge. La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange aux crues selon un bulletin de Météo-France publié dimanche 3 mars. Dans le même temps, l'institut météorologique place les Alpes-Maritimes en vigilance orange aux avalanches. La Savoie et les Hautes-Alpes sont toujours concernées par cette alerte, qui sera encore en vigueur lundi. La Loire, la Haute-Loire, la Lozère et l'Ardèche sont de leur côté placées en vigilance orange à cause de la neige et du verglas. Cette alerte doit se terminer à 18 heures selon Météo-France.

"L'épisode neigeux pourra être impactant sur le réseau routier sur les premières hauteurs au vu des intensités prévues", précise l'agence. L'épisode de crues en Charente-Maritime concerne la Charente en aval, annonce de son côté Vigicrues. L'alerte restera en vigueur lundi.