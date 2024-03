Israël : après cinq mois de guerre, les activistes du camp de la paix encore "au stade du traumatisme collectif"

Devant la mairie de Jérusalem, malgré la pression de la police, Shir Mehamkin colle des affichettes sur lesquelles il est écrit que "seule la paix amènera la sécurité". Elle appartient à l’organisation Debout ensemble, et estime aujourd’hui qu’il faut sortir de la gestion purement sécuritaire pour chercher une solution politique au conflit. "On a essayé le combat avec la solution militaire pendant longtemps et ça n’a pas marché, ça n’a pas apporté la sécurité que la droite nous avait promise. On vit en permanence dans un état d’insécurité", souligne-t-elle.

Après cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas, le camp de la paix tente de retrouver de la voix. Le 7-Octobre a bousculé les croyances et droitisé les esprits. La gauche a perdu la plupart de ses repères. Mais le conflit et la colonisation qui avaient été négligés ces dernières années sont revenus sur le devant de la scène. "Nous en sommes au stade du traumatisme collectif, qui continue chaque jour, donc c'est trop tôt pour un discours public à propos de l'avenir. Les gens qui réfléchissent à propos de ça le font dans des espaces fermés, privés, cette quête a commencé. Les gens doutent beaucoup de leurs valeurs et croyances", relève Ofer Zalzberg, spécialiste du sujet pour l'Institut Kelman pour la transformation des conflits.

Le dialogue est encore compliqué avec le camp palestinien, la confiance a été entamée. Huda Imam, Palestinienne et figure de la culture à Jérusalem-Est, a le sentiment d’avoir été abandonnée par une grande partie de la gauche israélienne : "Il n'y a plus de communication, le fossé s'agrandit parmi beaucoup de gens. Les Palestiniens sont très déçus que la voix d'humanité parmi quelques Israéliens ait complètement muté."

Les activistes de gauche disent aujourd’hui qu’ils avancent pas à pas, leur premier objectif étant l’arrêt des combats dans la bande de Gaza.