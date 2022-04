Présidentielle 2022 : Christiane Taubira appelle à voter pour Emmanuel Macron "sans condition"

L'ancienne candidate issue de la Primaire populaire avait échoué à recueillir ses 500 signatures et s'était ralliée à Jean-Luc Mélenchon avant le premier tour.

"Il faudra voter Macron. Sans condition. Sans pourtant plier la nuque. Avec exigence." Voilà ce qu'écrit Christiane Taubira, dont la candidature à la présidentielle s'est fracassée sur les mauvais sondages et l'écueil des 500 signatures, dans une tribune au Monde, mardi 19 avril.

L'ex-candidate, victorieuse de la Primaire populaire, mais qui n'a pu mener son projet à terme, veut croire que le président de la République gouvernera autrement lors d'un second mandat obtenu avec les voix des électeurs de gauche. "Ce deuxième mandat éventuel fournira des opportunités de grandeur et de hauteur. Une nouvelle présidence verticale serait insensée et grotesque."

Tout sauf une "présidence verticale"

Dans sa tribune, l'ancienne garde des Sceaux appelle Emmanuel Macron à réformer le mode de scrutin des législatives, en y introduisant la proportionnelle, précisément pour éviter cet effet de verticalité : "Une réforme institutionnelle – qui permettrait l'expression législative, représentative enfin, et la délibération citoyenne, respectée enfin – serait le meilleur gage pour rétablir des lieux républicains de confrontation, de dialogue et d'arbitrage démocratique, socialement acceptable."