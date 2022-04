DIRECT. Présidentielle 2022 : la fille de Jacques Chirac lance un "appel clair et net au vote Macron"

Ce qu'il faut savoir

"Comme l'a dit Jacques Chirac durant toute sa vie, l'heure est au combat contre l'extrémisme." A cinq jours du second tour de l'élection présidentielle, Claude Chirac, fille de l'ancien président Jacques Chirac, et son époux Frédéric Salat-Baroux, ex-secrétaire général de l'Elysée, lancent, mardi 19 avril, un "appel clair et net au vote Macron". "La situation est infiniment plus grave qu'en 2017 et 2002", estime le couple, dans une déclaration transmise à l'AFP. Suivez notre direct, à la veille du débat télévisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Marine Le Pen reste à domicile. Alors que son entourage avait laissé entendre qu'elle allait se retirer en Normandie en vue du débat de l'entre-deux-tours, la candidate du RN a fait savoir qu'elle allait préparer "chez [elle]", dans son bureau, "de manière tout à fait normale", ce passage obligé de la présidentielle depuis 1974. Elle est entourée d'une dizaine de proches conseillers. "Marine Le Pen n'a pas besoin de tout ce qui est technique", assure à franceinfo une de ses têtes pensantes. "Là, c'est une préparation psychologique, presque à caractère sportif."

Jordan Bardella invité de franceinfo. Le président du Rassemblement national, soutien de Marine Le Pen, est l'invité des "Matins présidentiels" de franceinfo. De 8h30 à 9 heures, il répondra aux questions de Salhia Braklia et Marc Fauvelle. De 9 heures à 9h30, les auditeurs, téléspectateurs peuvent poser leurs questions au candidat, au 0 809 40 41 42 (prix d’un appel local).

Emmanuel Macron conserve son avance. A l'approche du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron conserve son avance sur Marine Le Pen. Le président-sortant dispose de 12 points d'avance dans les intentions de vote, selon le baromètre quotidien réalisé par Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France, lundi 18 avril.

Emmanuel Macron confirme son souhait d'avoir un Premier ministre chargé du climat. Deux jours après son meeting de Marseille, le candidat LREM a redit sur le plateau de "C à vous" sur France 5, lundi soir, que son Premier ministre serait "en charge du climat". "Il faut dire que c'est au cœur de la politique. Ce n'est pas un choix symbolique", a-t-il défendu.

Jean-Luc Mélenchon prend la parole. Silencieux depuis le soir du premier tour, le candidat de l'Union populaire doit s'exprimer sur BFMTV, mardi, à 18h50, après la consultation réalisée auprès de ses soutiens en vue du second tour. Le vote blanc ou nul est arrivé en tête avec 37,65% devant le vote Macron (33,4%) et l'abstention (29%), le soutien à Mme Le Pen n'ayant pas été proposé.