Affaire des financements libyens : mise en examen de l'ancien président Nicolas Sarkozy

Nouveau rebondissement dans le cadre de l’enquête des potentiels financements libyens dans la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy. L’ancien président de la République a en effet été mis en examen, vendredi 16 octobre, pour association de malfaiteurs. Pour le journaliste Éric Pelletier, "c’est un nouveau développement dans une enquête qui a débuté il y a quelques années, qui a connu de nombreux rebondissements".

Une nouvelle charge très lourde

Le journaliste rappelle que l’ancien président est accusé d’avoir reçu de l’argent de la part du dictateur Kadhafi et qu’il s’agit donc "d’une nouvelle charge, très lourde", qui pèse contre lui. En effet, dans ce dossier, Nicolas Sarkozy est déjà mis en examen pour corruption, recels et détournement de fonds publics libyens et financement illicite de campagne électorale.

Le JT

Les autres sujets du JT