Affaire Bygmalion: le procès en appel de Nicolas Sarkozy se tiendra à partir du 8 novembre 2023

Retour imminent devant un tribunal pour Nicolas Sarkozy. Le procès en appel de l'ex-président dans le dossier dit "Bygmalion" sur le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012 commencera le 8 novembre 2023 et s'achèvera un mois plus tard, a-t-on appris mercredi 5 octobre auprès de la cour d'appel de Paris. Le procès se déroulera trois demi-journées par semaine, les mercredis et jeudis après-midi et le vendredi matin.

En septembre 2021, en première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à un an de prison ferme. Le tribunal correctionnel de Paris avait déclaré l'ancien chef d'Etat coupable de financement illégal de sa campagne de 2012. La juridiction avait demandé que la peine soit directement aménagée, à domicile, sous surveillance électronique. Treize autres personnes seront également jugées en appel.

Contrairement à ses 13 coprévenus (anciens cadres de la campagne et de l'UMP ainsi que de la société Bygmalion), Nicolas Sarkozy n'était pas mis en cause pour le système de double facturation imaginé pour masquer l'explosion des dépenses de campagne autorisées. Il était jugé uniquement pour "financement illégal de campagne".