Funérailles de Benoît XVI : un flot de pèlerins pour la cérémonie

Les funérailles du pape émérite, Benoît XVI, ont lieu jeudi 5 janvier au Vatican.

L'Église catholique se recueille, jeudi 5 janvier, pour une cérémonie funèbre actant symboliquement la mort de Benoît XVI, pape émérite décédé samedi 31 décembre 2022 à 95 ans. Les portes de la place Saint-Pierre du Vatican ont été ouvertes à partir de six heures et on a vu des milliers de gens courir pour s'installer le plus près possible de la cérémonie parce qu'il n'y a pas de places attribuées : les premiers arrivés s'installent le plus près.

Des obsèques célébrées par le pape François

Et, là encore, le flot de pèlerins continue pour cette cérémonie qui va démarrer précisément à 9h30. Elle sera célébrée par le pape François en personne. Ce seront des obsèques de pape, mais elles seront moins solennelles que celles de Jean-Paul II, qui en 2005 avaient duré trois heures. La cérémonie doit durer 1h30 et devrait être sobre, parce que c'était la volonté de Benoît XVI.