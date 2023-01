Grèce : les marbres du Parthénon bientôt de retour à Athènes ?

Des marbres du Parthénon, conservés au British Museum, qui se trouve à Londres (Royaume-Uni), pourraient être remis à la Grèce.

Cela pourrait être l'aboutissement d'une querelle qui dure depuis plus d'un siècle. C'est le Telegraph qui révèle l'existence d'un accord de prêt, pour que la frise du Parthénon retourne en Grèce dans les semaines à venir certainement. Des négociations secrètes auraient débuté il y a plus d'un an entre le British Museum (Londres), où sont exposées les frises depuis 1832, et la Grèce.

Un pillage ou une acquisition ?

On ne parle pas encore de rendre définitivement ces marbres à la Grèce, seulement d'un prêt à plus ou moins long terme, car la loi britannique n'autorise le British Museum à céder des œuvres que dans des conditions très limitées. La Grèce demande le retour de ces frises depuis le début du XXe siècle sans succès. Elle parle de pillage et accuse les Britanniques d'avoir profité de l'occupation ottomane pour voler ces marbres, quand Londres évoque plutôt une acquisition légale de ces sculptures, précise la journaliste de France Télévisions, Maëlys Septembre.