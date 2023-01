Guerre en Ukraine : la France va livrer des chars légers à Kiev

C. Blondiaux, L. Szulewicz, C. Krauskopff-Wolff

Des chars AMX-10 RC vont être livrés à l'Ukraine, afin de l'aider dans sa guerre défensive face à la Russie.

C'est une première depuis le début de l'invasion russe : l'Ukraine va recevoir des chars de fabrication occidentale. Mercredi 4 janvier, la France s'est engagée à fournir à Volodymyr Zelensky des chars de combat légers, comme l'a confirmé Emmanuel Macron. "Jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de la paix en Europe, notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas", a précisé le président de la République. Une annonce qui a tout de suite fait réagir le président ukrainien. "La France apporte un nouveau type de soutien de la défense européenne à l'Ukraine et je remercie le président Macron pour ce leadership. C'est un signal clair envoyé à tous nos autres partenaires", a confié Volodymyr Zelensky.

Un char "rapide, rustique, efficace"

Dotés d'un canon de 105 mm, les chars AMX-10 RC ont été produits à partir des années 1980. "C'est rapide, c'est rustique, c'est efficace. On peut utiliser ces engins comme des engins défensifs, parce qu'on s'attend depuis quelques semaines à une offensive russe", confie Peer de Jong, vice-président de l'Institut Themiis et spécialiste en géopolitique. Les modalités concernant les délais et le nombre de chars livrés à l'Ukraine devraient être définies rapidement par les deux pays.