"Je suis simplement reconnaissante (...) de pouvoir être indépendante et me sentir femme, avoir de l'argent liquide pour la première fois, acheter des bougies... Ce sont de petites choses pour nous, les femmes, mais qui font une énorme différence." Dans une vidéo publiée mercredi 17 novembre sur son compte Instagram, Britney Spears partage sa joie de retrouver une multitude de "petites choses" après que la justice a mis fin la semaine dernière à la tutelle légale sous laquelle la chanteuse vivait depuis treize ans. La star salue également ses fans et le mouvement #FreeBritney, qui lui ont "sauvé la vie à 100%".

"Cela faisait treize ans que j'étais sous tutelle. C'est une très longue période pour vivre une situation dans laquelle vous ne voulez pas être", confie l'interprète de Toxic. Dans sa vidéo, la jeune femme de 39 ans déclare ne pas vouloir "être une victime", mais plutôt la "défenseuse des personnes atteintes de vrais handicaps et de vraies maladies". "Je suis une femme très forte, alors je ne peux qu'imaginer ce que le système a fait à ces personnes", poursuit-elle.

"J'espère que mon histoire aura un impact et pourra permettre de changer ce système corrompu." Britney Spears sur Instagram

Dans cette vidéo, qui reprend les codes des précédentes, dans lesquelles elle n'évoquait jamais sa situation légale, Britney Spears s'adresse également à ses fans. "Le mouvement #FreeBritney, vous êtes géniaux", lance-t-elle à l'endroit de celles et ceux qui se mobilisaient en ligne et à Los Angeles pour réclamer la levée de sa tutelle légale. "Ma voix a été étouffée pendant si longtemps, je n'avais pas le droit de m'exprimer, mais grâce à vous et à votre conscience de ce qu'il se passait", le sujet a été porté à la connaissance du grand public, se félicite la chanteuse. "Je pense honnêtement que vous m'avez sauvé la vie d'une certaine façon, à 100%", conclut la star, qui laisse également entendre qu'elle devrait accorder un grand entretien à Oprah Winfrey pour évoquer son avenir.