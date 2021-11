Tutelle de Britney Spears : la justice américaine lève la mesure qui pesait sur la chanteuse depuis 13 ans

"Je veux juste retrouver ma vie, ça fait treize ans et ça suffit", avait supplié l'artiste, en juin, devant un tribunal de Los Angeles, qui lui a finalement donné raison.

La fin d'un très long feuilleton ? Après des mois de rebondissements, un tribunal de Los Angeles a décidé, vendredi 12 novembre, de rendre le contrôle de sa vie à la chanteuse Britney Spears en levant la tutelle qui pesait sur elle depuis 2008. L'artiste de 39 ans, qui jugeait cette mesure "abusive", avait déjà eu gain de cause, fin septembre, en obtenant la suspension de son père du rôle de tuteur.

En juin, Britney Spears avait frappé les esprits en disant au tribunal qu'elle était "traumatisée" et "déprimée" par cette tutelle. Elle avait notamment affirmé n'avoir pas pu se faire retirer son stérilet alors qu'elle souhaitait avoir d'autres enfants, et être obligée de prendre des médicaments qui la font se sentir "ivre". "Je veux juste retrouver ma vie, ça fait treize ans et ça suffit", avait-elle supplié.

Une "Fête de la liberté" prévue à Hollywood

Elle peut à présent tourner la page de cette mesure mise en place après des troubles psychologiques qu'elle avait manifestés. Britney Spears souhaitait notamment s'émanciper de cette tutelle pour pouvoir se marier avec son fiancé, Sam Asghari, rencontré en 2016 sur le tournage du clip de Slumber Party.

Britney Spears est soutenue depuis des années dans ses efforts par une "armée" de fans réclamant la "libération" de leur idole et qui sont régulièrement présents devant le tribunal de Los Angeles les jours d'audience. Une "Fête de la liberté" est prévue, vendredi, à Hollywood, pour saluer la décision favorable du tribunal.