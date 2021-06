Britney Spears demande à un tribunal californien de lever sa tutelle, se disant "traumatisée"

Se disant "déprimée" et "traumatisée", la chanteuse Britney Spears a demandé mercredi 23 juin à un tribunal de Los Angeles de lever la tutelle dont elle fait l'objet depuis 2008 à la suite de problèmes psychologiques, et qui la prive d'une grande part de son autonomie. La chanteuse américaine souhaite que son père, Jamie Spears, avec qui elle entretient de mauvaises relations, n'en soit plus le responsable. "Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit", a lancé la pop star qui s'exprimait, à sa demande, lors d'une audience menée via internet.

Britney Spears a parlé de manière ininterrompue pendant plus d'une vingtaine de minutes, avec un débit extrêmement rapide et en enchaînant les arguments pour demander à la juge Brenda Penny de lever cette mesure judiciaire qui lui fait, selon elle, "plus de mal que de bien". "Je pense vraiment que cette tutelle est abusive", a-t-elle lancé. "J'ai dit au monde que je suis heureuse et que je vais bien" mais "je suis traumatisée", a ajouté l'artiste de 39 ans. "Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère", a-t-elle insisté, assurant "pleurer tous les jours".

Une tutelle cogérée par son père

Britney Spears a été placée sous tutelle en 2008, après une descente aux enfers très médiatisée à l'époque. Les conditions en sont très strictes et stipulent que les décisions concernant la chanteuse sont prises notamment par son père, Jamie Spears, avec lequel elle entretient de longue date des relations difficiles.

Ces dispositions ont été vivement contestées ces dernières années et l'avocat de Britney Spears a récemment demandé au tribunal de remplacer Jamie Spears par la tutrice professionnelle qui cogère actuellement son cas avec son père. La chanteuse a d'ailleurs critiqué, mercredi, l'attitude de sa famille, dont son père, dans ce dossier. "Ma famille n'a rien fichu du tout", a-t-elle affirmé.

Son avocat commis d'office, Samuel Ingham, avait déjà affirmé devant le tribunal que la chanteuse avait "peur de son père" mais c'est la première fois que Britney Spears tient des propos aussi virulents en public. Dans une brève déclaration lue devant le tribunal, Jamie Spears a dit être "désolé de la voir dans une telle souffrance" et a affirmé qu'il aimait "beaucoup" sa fille.