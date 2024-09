Présidentielle américaine : Taylor Swift, un soutien de poids pour Kamala Harris

C. Guttin, A. Sangouard, C. Guimier, L. Bonneton, K. Sullivan den Bergh

À peine le débat entre Donald Trump et Kamala Harris terminé, mardi 10 septembre, la star américaine, sans doute la plus influente, Taylor Swift, a pris position pour Kamala Harris. Les fans de la chanteuse sont jeunes et ne votent pas toujours. Leurs voix sont donc très convoitées.

Quelques minutes après le débat entre Donald Trump et Kamala Harris, mardi 10 septembre, Taylor Swift, 283 millions d'abonnés sur Instagram, a apporté son soutien à Kamala Harris. "Je vais voter pour Kamala Harris. Elle se bat pour les causes et les droits auxquels je crois. (...) Je pense qu'elle est une dirigeante douée et solide", a-t-elle écrit. Elle a signé "la femme à chat sans enfant", en référence au colistier de Donald Trump, qui avait insulté dans les mêmes termes Kamala Harris.

Déjà soutien de Joe Biden

En 2008, la musicienne avait soutenu un sénateur démocrate du Tennessee qui n'avait finalement pas remporté la course. En 2020, c'est pour Joe Biden qu'elle se positionne. Un an plus tard, pour les élections de mi-mandat, elle avait poussé ses fans à s'inscrire sur les listes électorales. Résultat : le site avait enregistré 35 000 nouveaux électeurs en quelques heures. Selon les experts, le soutien de Taylor Swift ne pourra pas convaincre les indécis, mais cela pourrait décider les plus jeunes à aller voter.