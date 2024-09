Présidentielle américaine : Taylor Swift "arrive à mobiliser des jeunes et à leur redonner foi dans la politique", selon une journaliste spécialiste

"Là où elle est vraiment très forte, c'est qu'elle arrive à mobiliser des jeunes, à les faire s'inscrire sur les listes électorales, et à leur redonner, d'une certaine manière, foi dans la politique, à leur dire que leur voix compte", analyse sur franceinfo Morgane Giuliani, journaliste et autrice de Taylor Swift : la rebelle devenue icône. Après le débat entre Donald Trump et Kamala Harris pour la présidentielle américaine, la mégastar américaine Taylor Swift a apporté son soutien à la candidate démocrate, dans un message posté sur Instagram.

"J'ai fait mes recherches, et j'ai fait mon choix. Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle défend les droits et les causes pour lesquelles je crois qu'il faut une guerrière pour les porter", écrit la chanteuse à ses plus de 280 millions d'abonnés sur Instagram. Et elle ajoute, "Je pense qu'elle est une dirigeante douée, stable, et je crois que nous pouvons accomplir bien plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos".

Elle signe son message, posté avec une photo d'elle serrant son chat dans les bras, "Taylor Swift, Childless cat lady", à savoir "Taylor Swift, Femme à chats sans enfants", un tacle aux propos du colistier de Donald Trump, le député de l'Ohio J. D. Vance, qui avait critiqué les femmes sans enfants, les qualifiant de "vieilles femmes qui vivent avec des chats".

Une chanteuse qui a "une vraie influence"

"Elle est vraiment vue comme un modèle pour ses fans, et là, en postant ce message, c'est sûr qu'elle va réussir à motiver des swifties [surnom des fans de la chanteuse]" à aller voter, affirme la journaliste. "Elle a une vraie influence, même si en France, on a encore un peu de mal à s'en rendre compte, mais c'est actuellement la popstar la plus puissante au monde, elle est largement devant tout le monde", rappelant qu'elle a vendu plus de 120 millions d'albums et a entamé une tournée, the Eras Tour, qui a déjà généré plus d'un milliard de dollars de recette.

Par rapport à d'autres stars comme George Clooney ou Bruce Springsteen, soutiens historiques du Parti démocrate, "elle a ce côté 'girl next door' qui lui est resté, malgré le fait qu'elle est devenue une superstar, et ses fans la voient vraiment comme une alliée, comme une amie et comme quelqu'un qu'ils admirent, donc elle a cette force de frappe que n'ont pas la plupart des stars".

"C'est quand même un gros tacle" que Taylor Swift vient de mettre à Donald Trump, analyse la journaliste. D'autant que la chanteuse rappelle que des images générées grâce à de l'intelligence artificielle avaient été postées sur les réseaux sociaux, représentant la star en train d'inviter les électeurs à voter pour Donald Trump, et que le candidat avait relayé malgré tout. Elle a donc voulu "clarifier" sa position.