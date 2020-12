Présidentielle américaine : la victoire de Biden validée, un gouvernement inédit en vue

Mardi 8 décembre, tous les États américains ont certifié et validé les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre, proclamant le démocrate Joe Biden vainqueur. Pour Donald Trump, qui a multiplié les recours, c'est un échec. Il y a eu près de 30 recours. Le dernier espoir, une plainte auprès de la Cour suprême au sujet de la Pennsylvanie, a été rejetée mardi soir.

Des nominations historiques

Joe Biden continue de composer son futur gouvernement. Ces derniers jours, il a nommé Janet Yellen, première femme ministre des Finances, et le ministre de la Défense sera incarné pour la première fois par un Afro-Américain, le général Lloyd Austin. Ces nominations devront être validés par le vote du Sénat en janvier et ce n'est pas gagné au vu de la polarisation entre les démocrates et les partisans de Donald Trump.

