Présidentielle américaine : l’immigration au coeur du débat entre les deux colistiers de Donald Trump et Kamala Harris

Le démocrate Tim Walz et le républicain J.D. Vance, colistiers de Kamala Harris et Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine, se sont affrontés mardi 1er octobre lors de leur premier et unique débat.

L'immigration a forcément été l'un des gros sujets du débat entre les colistiers de Donald Trump et Kamala Harris. Par exemple pour le républicain, J.D. Vance, les entrées illégales aux États-Unis ont explosé sous le mandat de Joe Biden. "Une application permet aux migrants illégaux de demander l'asile et de se voir accorder un statut légal simplement grâce à la baguette magique de Kamala Harris qui ouvre les frontières", a-t-il lancé lors du débat. Une application qui contrôle l’afflux de migrants Cette application lancée par le service de douane et de protection des frontières en 2020. Une date qui correspond au mandat de Donald Trump. Ensuite, cette application a été étendue et élargie sous Joe Biden. Elle ne sert pas à faire une demande d’asile, mais au contraire à renseigner des informations personnelles et à prendre rendez-vous avec les services douaniers. Cela contrôle l’afflux de migrants aux frontières des États-Unis. L’application a été critiquée par les associations de défense contre les droits de l’Homme pour les difficultés que cela représente pour les migrants. Regardez l'intégralité de la chronique dans la vidéo ci-dessus