Présidentielle américaine : Joe Biden et Kamala Harris, un duo gagnant

Le duo Biden-Harris veut incarner la réconciliation de l'Amérique et tourner la page du Trumpisme. Élu président à 77 ans, Joe Biden est issu d'une famille modeste de Pennsylvanie. Il devient sénateur à 30 ans et sert deux fois Barrack Obama en tant que vice-président. Biden revendique l'expérience de l'exercice du pouvoir et la modération. Le candidat a choisi Kamala Harris comme colistière en août 2020.

Priorité à la lutte contre le Covid

Avec l'énergie de ses 56 ans, l'ancienne procureure entrée au Sénat, métisse de mère indienne et de père jamaïcain, porte les rêves de succès américain des minorités. C'est la première femme de couleur vice-présidente des États-Unis. Le duo démocrate doit relever l'immense défi de relever deux Amériques que tout oppose. Au premier rang de leurs priorités, ils ont mis la bataille contre le Covid-19. Leur programme est également tourné vers la lutte contre les inégalités raciales et un meilleur accès au système de santé.