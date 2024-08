Joe Biden, Hillary Clinton, Barack Obama… Le programme de la convention démocrate à Chicago pour désigner Kamala Harris comme candidate

La vice-présidente Kamala Harris, entrée en course après le retrait de la candidature du président Joe Biden en juillet, est assurée d'être investie lors de la convention démocrate qui débute lundi et qu'elle conclura jeudi par un discours.

La Convention démocrate débute lundi 19 août à Chicago dans l'Illinois. Un événement de quatre jours pour désigner officiellement – cela se déroulera jeudi soir – Kamala Harris candidate du parti à la présidentielle de novembre. Le programme des intervenants pendant cette grande messe politique est plutôt dense.

La première soirée lundi se déroulera sur le thème de "Pour le peuple". Le président américain y est évidemment le plus attendu. Joe Biden viendra prendre la parole après sa femme Jill Biden et dans le sillage d'une autre figure du parti, Hillary Clinton, battue par Donald Trump en 2016. Mardi, la journée est baptisée "une vision audacieuse pour l'avenir de l'Amérique" avec l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama. Le local de l'étape, ancien sénateur de l'Illinois, a commencé sa carrière politique à Chicago. Sa femme Michelle Obama, doit aussi parler avant lui. Mercredi, ce sera la journée de Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, autour du mot d'ordre : "Un combat pour nos libertés". Et pour finir jeudi, la vice-présidente acceptera officiellement de devenir la candidate du Parti démocrate pour le scrutin du 5 novembre.

Un parallèle avec Barack Obama

Depuis qu'elle a pris la relève de Joe Biden, Kamala Harris fait mieux que le président au niveau des sondages. En à peine un mois, les sondages ont presque tous basculé en faveur de la vice-présidente, aussi bien au niveau national que dans la plupart des six ou sept États clés. L'écart avec Donaldd Trump est parfois dans la marge d'erreur, mais il y a clairement un effet Kamala Harris, un peu comme il y avait eu un enthousiasme et une euphorie en 2008 autour de Barack Obama.

D'ailleurs, la ville de Chicago a vu apparaître des affiches de l'artiste Shepard Fairey qui avait créé le dessin iconique de la campagne de Barack Obama en bleu et rouge à l'époque, avec le mot "hope" ["espoir"]. Shepard Fairey a rendu public une image de Kamala Harris qui regarde vers le ciel dans le même esprit, mais cette fois avec le mot "forward" ["en avant"]. Évidemment, la presse et le public font beaucoup le parallèle entre Barack Obama, qui était travailleur social en banlieue de Chicago avant de devenir sénateur, et Kamal Harris, qui pourrait donc devenir la première femme noire présidente des Etats-Unis.