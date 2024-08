Présidentielle américaine 2024 : la convention démocrate s'ouvre sous haute surveillance, entre manifestations propalestiniennes et craintes sécuritaires

Les démocrates se retrouvent à partir du lundi 19 août à Chicago, dans l'Illinois, jusqu'à jeudi pour introniser officiellement Kamala Harris comme candidate à l'élection présidentielle. La vice-présidente, qui a remplacé Joe Biden il y a un mois, a le vent en poupe ces dernières semaines, avec des sondages qui s'inversent doucement entre elle et Donald Trump. Mais derrière cette ambiance de fête, la sécurité est au cœur des préoccupations de la convention du Part démocrate. Des rassemblements d'importance sont prévus, en marge de l'événement, pour réclamer la fin de la guerre à Gaza.

Les Américains d’origine arabe reprochent ainsi à Joe Biden d'être trop pro-Israël depuis l’attaque du Hamas, le 7 octobre 2023. Les manifestants ont prévu de se mobiliser dès lundi midi et tous les jours de la convention, jusqu'à jeudi. Les forces de l'ordre s'attendent à des manifestations pouvant réunir jusqu'à 25 000 personnes.

Des centaines de renforts policiers et des tribunaux ouverts plus longtemps

Pour éviter les centaines de blessés et d’arrestations de la convention de 1968 pendant la guerre du Vietnam, le FBI, les services secrets et la police de la ville ont travaillé depuis un an au dispositif de sécurité. Près de 2 500 policiers municipaux et des centaines de renforts venus d'ailleurs sont déployés tout autour du United Center, l'énorme complexe sportif où a lieu la convention et où résident habituellement les basketteurs des Chicago Bulls.



Le quartier a été bouclé, des barrières et des blocs de béton ont été érigés tout autour et des commerces sont barricadés par endroits. Des heures d’ouverture élargies ont été prévues dans les tribunaux du comté en cas d'arrestations massives, et de nombreux juges sont prêts à être mobilisés pour gérer ces interpellations. Le Parti démocrate aurait même demandé à certains élus de ne pas réserver d'hôtel à leur nom pour éviter d'éventuelles confrontations avec les manifestants.